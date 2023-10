“Facciamo la nostra parte”: al via domani a Padova la 6ª edizione del CICAP Fest

MeteoWeb

Da domani, venerdì 13 ottobre, a domenica 15 ottobre a Padova la sesta edizione del CICAP Fest rende omaggio a Piero Angela e ne raccoglie l’ultimo appello con il tema “Facciamo la nostra parte”. La manifestazione, 105 appuntamenti tra talk, workshop, visite guidate, spettacoli e performance musicali con oltre 150 ospiti, è promossa dal CICAP – Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, realizzata con il Patrocinio e il contributo della Regione del Veneto, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, la Provincia di Padova, il Comune di Padova, la Camera di Commercio e con il Patrocinio della Commissione europea, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ideata da Massimo Polidoro, giornalista, scrittore e segretario nazionale del CICAP, e con la direzione scientifica e organizzativa di FRAME – Divagazioni Scientifiche. Tre i percorsi di indagine e analisi in cui è articolato il programma: il valore della responsabilità, il valore della trasparenza e il valore dei fatti.

In compagnia di scienziati, divulgatori, scrittori, filosofi e personaggi del mondo della ricerca, della letteratura, dello spettacolo e della cultura, come, fra gli altri, Paolo Attivissimo, Silvia Bencivelli, Guido Barbujani, Giulio Boccaletti, Dario Bressanini, Massimiano Bucchi, Tommaso Calarco, Luigi Cattivelli, Massimo Cirri, Vincenzo Crupi, Amalia Ercoli Finzi, Edzard Ernst, Tito Faraci, Chiara Galeazzi, Serena Giacomin, Silvio Garattini, Vera Gheno, Marco Malvaldi, Stefano Nazzi, Helga Nowotny, Elisa Palazzi, Luca Parmitano, Telmo Pievani, Pif, Lorenzo Pregliasco, Andrea Rinaldo, Federico Taddia, Licia Troisi, Giorgio Vallortigara, Roberta Villa, Antonella Viola, si cerca di costruire un linguaggio condiviso e un metodo di lettura della realtà capaci di raccogliere le sfide globali che attendono tutti e, in particolare, le nuove generazioni.

Gli eventi del CICAP Fest sono a ingresso gratuito a eccezione del biglietto per accedere ai musei in cui si svolgono alcune attività. Per partecipare agli eventi in programma a Padova è necessario registrarsi sul sito del festival cicapfest.it o all’Infopoint di Palazzo del Bo.

Si comincia con le presentazioni di alcuni dei libri finalisti alla XVII edizione del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, promosso dal Comune di Padova: a Palazzo del Bo, Aula Nievo, alle 9 Su un altro pianeta di Amedeo Balbi (Rizzoli; 2023; moderano Luca Mingotti e Alessandra Tognoli); alle 10.30 La malattia da dieci centesimi di Agnese Collino (Codice; 2023; modera Ilenia Di Martino), e alle 12 In alto mare di Danilo Zagaria (Add; 2023; modera Elvira Antonucci). Alle 14.30 si prosegue sempre in Aula Nievo con l’incontro Query con lo storico e saggista Carlo Greppi sulla falsificazione della storia (modera Claudia Di Giorgio) a cui segue, alle 15.30, la conferenza di Massimiano Bucchi, professore di Scienza, Tecnologia e Società all’Università degli Studi di Trento, che si focalizza sul complesso tema del rapporto tra governo dell’innovazione e proibizione (modera Francesca Boccaletto).

Si rimane a Palazzo del Bo e ci si sposta in Aula Magna alle 17.30 per l’incontro che inaugura ufficialmente la sesta edizione del CICAP Fest: dopo i saluti di Daniela Mapelli, Rettrice dell’Università degli Studi di Padova, Luigi Alessandro Bisato, Consigliere con delega alla Pubblica Istruzione della Provincia di Padova, Francesca Benciolini, Assessora con deleghe alla Cooperazione Internazionale e Pace del Comune di Padova, la presidente emerita del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) e docente di studi scientifici e tecnologici dell’ETH di Zurigo Helga Nowotny si sofferma sulle politiche della scienza, analizzando il rapporto fra quest’ultima e la società in dialogo con il presidente del CICAP Sergio Della Sala (in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova).

Alle 18.30 al Museo di Storia della Medicina di Padova (MUSME) è in programma un evento speciale, Giallo al MUSME-Aperitivo con delitto, in collaborazione con il Teatro Nove Vite, per calarsi scientificamente nei panni di un vero detective, tra raccolta delle prove, interrogatori e autopsia.

Alle 21.15 a Palazzo Liviano, Sala dei Giganti, la prima giornata del festival si conclude con Superquarchi!, serata musicale di omaggio a Piero Angela con Antonio Valentino, direttore dell’Unione musicale di Torino, e i divulgatori scientifici Dario Bressanini, Beatrice Mautino, Emanuele Menietti che, accompagnati dalla musica di un quartetto d’archi (Federica Sabia, violino; Rossella Tucci, violino; Nicoletta Pignataro, viola; Lucia Sacerdoni, violoncello), guidano gli spettatori in un viaggio fra scienza e musica, dall’immensità del cosmo ai misteri dei quark.

Domani è l’ultima giornata del CICAP Fest EDU, gli incontri online dedicati a studenti e insegnanti iniziati lunedì 9 ottobre (info e iscrizione obbligatoria e gratuita su cicapfest.it/edu): alle 9 Privacy e sicurezza in internet: miti da smontare, fatti da sapere, con il giornalista informatico Paolo Attivissimo che racconterà come usare Internet, social network, ChatGPT, metaversi, smartphone, computer e altri dispositivi digitali; alle 11 l’incontro realizzato con il contributo incondizionato di Fondazione MSD ​​Ci vuole una scienza. E quindi proviamo a capirla: come funziona e che impatto ha sulle nostre vite, in cui Beatrice Mautino ed Emanuele Menietti, che ogni settimana raccontano nel loro podcast de “Il Post” il funzionamento e la comunicazione della ricerca scientifica, mostreranno come la scienza sia un processo in continua evoluzione e quanto influenzi ogni giorno le nostre vite.

Il CICAP Fest è promosso dal CICAP con il Patrocinio e il contributo di Regione del Veneto, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, Provincia di Padova, Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova, con il Patrocinio della Commissione europea, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con VenicePromex e Confindustria Veneto Est; Fondazione MSD come partner; Poste Italiane e Coop Alleanza 3.0 come sponsor, UniCredit e CAREL INDUSTRIES come supporter; Istituto Mario Negri, Fondazione Umberto Veronesi ETS, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Pezcoller, Museo della Natura e dell’Uomo e Orto Botanico di Padova, Premio Galileo, Musme e Planetario di Padova come partner scientifici; Focus, Il Mattino di Padova, TV7, Rai Pubblica Utilità, Il Bo Live e PlaNCK! come media partner; in collaborazione con Feltrinelli Librerie.

Il CICAP Fest è ideato da Massimo Polidoro, giornalista, scrittore e segretario nazionale del CICAP, con la direzione scientifica e organizzativa di FRAME – Divagazioni Scientifiche.

Cos’è il CICAP?

Il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) è un’associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico. Il CICAP nasce nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, ed è oggi presieduto dal professor Sergio Della Sala. Il CICAP svolge un’attività costante di formazione e divulgazione, con appuntamenti, incontri, convegni e corsi di formazione durante tutto l’anno.