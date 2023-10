Fallimento lancio Vega-C: le conclusioni dell’inchiesta e le nuove raccomandazioni, tornerà a volare nel 2024

MeteoWeb

A seguito del fallimento del lancio di Vega-C (VV22) nel dicembre 2022, una Commissione d’Inchiesta Indipendente ha tratto diverse conclusioni e formulato raccomandazioni per garantire un ritorno affidabile al volo e un solido utilizzo. Una delle raccomandazioni era quella di implementare una qualifica (delta) dell’ugello con un nuovo materiale di inserto per gola in carbonio-carbonio diverso rispetto a quello precedentemente utilizzato sullo Zefiro40, il booster a propellente solido del secondo stadio Vega-C. Il 28 giugno 2023, un test di accensione statica del motore Zefiro40 modificato ha avuto luogo presso il banco di prova di Salto di Quirra in Italia. Durante il test l’ugello del motore ha subito danni significativi.

Il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher ha istituito una Commissione d’Inchiesta Indipendente presieduta dall’Ispettore Generale dell’ESA, Giovanni Colangelo, e composta da esperti provenienti da CNES, ASI, ESA, Arianespace e mondo accademico per comprendere la causa dell’anomalia del test e proporre raccomandazioni. La Commissione ha concluso che nell’attuale progettazione dell’ugello, la combinazione della geometria dell’inserto della gola in carbonio-carbonio e le diverse proprietà termomeccaniche del nuovo materiale ha causato danni progressivi ad altre parti dell’ugello adiacenti e un progressivo degrado che alla fine ha portato al guasto dell’ugello. Questo fenomeno non è legato a quelli osservati su VV22 con il precedente materiale carbonio-carbonio.

La Commissione d’Inchiesta Indipendente ha formulato una serie di raccomandazioni tra cui la necessità di migliorare il design degli ugelli del motore Zefiro40, calibrare modelli numerici per prevedere il comportamento e condurre altri due test di accensione per verificare le prestazioni con l’obiettivo di garantire un ritorno affidabile al volo e un robusto utilizzo commerciale di Vega-C.

È stata istituita una task force guidata da ESA e Avio che inizierà immediatamente ad attuare le raccomandazioni proposte dalla Commissione. Vega-C, sottoposto a modifiche di progettazione dell’ugello Zefiro40 e revisioni tecniche, nonché ai due test di accensione, dovrebbe tornare in volo nel quarto trimestre del 2024. Nel frattempo, un altro volo Vega avrà luogo nel secondo trimestre del 2024.

L’ESA considera il ritorno al volo di Vega-C una priorità strategica per garantire l’accesso indipendente dell’Europa allo Spazio e sosterrà gli sforzi necessari attingendo alle risorse già disponibili. Avio è impegnata ad attuare pienamente le raccomandazioni della Commissione d’Inchiesta Indipendente ed è responsabile del ritorno al volo di Vega-C.