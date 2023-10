Fallimento della storica missione Luna-25: la Russia rivela la causa

MeteoWeb

La Russia ha rivelato cosa ha causato il fallimento del suo primo lancio verso la Luna in quasi 50 anni. Il lander Luna-25 – la prima sonda lunare sovietica o russa dopo Luna-24 nel 1976 – si è schiantato sul nostro satellite lo scorso 19 agosto, durante una manovra preparatoria per il successivo tentativo di atterraggio vicino al Polo Sud lunare (in programma 2 giorni dopo).

I funzionari di Roscosmos hanno annunciato poco dopo la causa più probabile dell’incidente: i motori di Luna-25 hanno funzionato per 127 secondi durante il “burn”, invece degli 84 previsti. Ora è emersa una probabile causa definitiva: si è scoperto che un’unità di controllo di bordo non è riuscita a spegnere i motori perché non ha ricevuto i dati necessari da uno degli accelerometri di Luna-25, cioè i dispositivi utilizzati per rilevare e misurare il movimento. L’accelerometro non era acceso, “a causa del possibile inserimento in un array di dati di comandi con diverse priorità per la loro esecuzione da parte del dispositivo,” spiegato Roscosmos. “Ciò non ha consentito, durante l’emissione di un impulso correttivo, di registrare il momento in cui è stata raggiunta la velocità richiesta e di spegnere tempestivamente il sistema di propulsione del veicolo spaziale, a seguito del quale il suo spegnimento è avvenuto secondo un’impostazione temporanea“.

La missione Luna-25 e il futuro

Luna-25 è stata progettata per riaccendere l’orgoglioso programma di esplorazione lunare della Russia, e il fallimento non cambierà questa visione, secondo i funzionari di Roscosmos e il presidente russo Vladimir Putin. La nazione ha dichiarato che intende lanciare 3 missioni successive – Luna-26, Luna-27 e Luna-28 – rispettivamente nel 2027, 2028 e non prima del 2030. Queste tempistiche, però, potrebbero essere accelerate sulla scia dello schianto di Luna-25, ha spiegato il direttore di Roscosmos Yuri Borisov al Congresso Astronautico Internazionale del 2023. “Nessuno incrocierà le braccia e siamo determinati a continuare il programma lunare. Inoltre, stiamo considerando la possibilità di spostare le missioni Luna-26 e Luna-27 per ottenere i risultati di cui abbiamo bisogno il più presto possibile,” ha affermato Borisov alla conferenza.

Luna-25 doveva diventare la prima missione in assoluto ad atterrare nella regione polare meridionale della Luna, che si ritiene sia ricca di ghiaccio d’acqua. Il fallimento della sonda russa ha permesso alla missione indiana Chandrayaan-3 di rivendicare il titolo. L’India è riuscita a fare atterrare una coppia lander-rover vicino al Polo Sud il 23 agosto, appena 4 giorni dopo lo schianto di Luna-25. Il successo di Chandrayaan-3 ha reso l’India la 4ª nazione ad aver effettuato un atterraggio morbido sulla Luna, dopo Unione Sovietica, Stati Uniti e Cina.