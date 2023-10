Famiglia intossicata da funghi velenosi nel Reggino

MeteoWeb

Una famiglia del Reggino è finita in ospedale per intossicazione da funghi. È successo nella giornata di domenica 8 ottobre. Una famiglia, composta da padre, madre e figlio, è rimasta intossicata dopo aver consumato funghi velenosi raccolti nel proprio uliveto a Taurianova. La famiglia è stata curata all’ospedale di Polistena, con l’intervento dei medici del Pronto Soccorso e della micologa Marcella Palermo. A provocare la grave intossicazione a carico dell’apparato gastrointestinale e del sistema nervoso è stato il consumo di “Clorophyllum molybditus”, un fungo spesso scambiato per le ricercate mazze di tamburo. Dopo le urgenti cure del caso, per essendo stati dichiarati “fuori pericolo”, i tre sono stati trattenuti in osservazione.