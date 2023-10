Al giornalista Ferdinando Cotugno il premio “In difesa della ragione”, la consegna al CICAP Fest 2023

MeteoWeb

Andrà al giornalista Ferdinando Cotugno il premio ‘In difesa della ragione’ 2023. Come da tradizione, il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) assegna ogni anno un riconoscimento a un giornalista o a una testata ritenuti meritevoli di aver diffuso, difeso e promosso il pensiero critico e scientifico, contrastando le pseudoscienze. Tutto questo avviene in occasione del prestigioso appuntamento con il CICAP Fest di Padova.

La cerimonia di premiazione si terrà durante l’ultimo giorno del Fest edizione 2023, quindi domenica 15 ottobre, alle 15.15, nell’aula Nievo di Palazzo del Bo. Il premio sarà conferito a Cotugno dal presidente del CICAP, il professor Sergio Della Sala. A seguire, il giornalista dialogherà con Sofia Pasotto, attivista per il clima. Modera Alberto Agliotti.

Ferdinando Cotugno vive a Milano, è nato a Napoli nel 1982. Si occupa di clima, ambiente e politica. Scrive per il quotidiano Domani, per il quale cura anche la newsletter Areale. Nel 2020 ha pubblicato Italian Wood, viaggio alla scoperta dei boschi italiani (Mondadori), nel 2022 è invece uscito Primavera ambientale (Il Margine), un saggio sui movimenti per il clima. Conduce (con Luigi Torreggiani) il podcast Ecotoni, sulla gestione forestale sostenibile. Scrive anche per Vanity Fair, Rivista Studio, Esquire, Linkiesta.

La motivazione per il premio ‘In difesa della ragione’ 2023: “Per il puntuale lavoro di cronaca, approfondimento e lotta alla disinformazione sui temi legati alla crisi climatica”.

“Sono incredibilmente onorato di ricevere questo premio e sono altrettanto felice dell’attenzione che il CICAP dedica al giornalismo sulla crisi climatica, tema che in questo momento vive un vero e proprio assedio del negazionismo e un assalto alle ragioni della scienza – afferma Cotugno –. La divulgazione scientifica è un’emergenza democratica per l’Italia, il vivere civile si regge anche sulla comune comprensione della complessità di quello che abbiamo intorno, ma purtroppo questa complessità viene troppo spesso svilita, svuotata, per ragioni che vanno dall’ignoranza all’opportunismo. In questo scenario, il lavoro di istituzioni culturali come il CICAP è più prezioso che mai”.

“Desidero fare i complimenti a Ferdinando Cotugno per essersi aggiudicato l’edizione 2023 del premio ‘In difesa della ragione’ – commenta il presidente del CICAP Sergio Della Sala –. Un antidoto alla disinformazione è il lavoro quotidiano misto all’amore per il proprio mestiere. Ferdinando lo ha dimostrato con i suoi articoli e la motivazione che è stata scelta per il conferimento del premio lo testimonia. Il CICAP Fest di quest’anno è più che mai significativo per diverse ragioni. Anzitutto, siamo maggiormente responsabilizzati perché è la prima edizione senza Piero Angela, che del CICAP è stato il fondatore: le sue parole sul fare la propria parte, che danno il titolo al Fest, sono più che mai attuali e attuabili. E poi c’è l’urgenza del tema, quello della crisi climatica: se non viene affrontato concretamente, considerando i dati e le proiezioni della scienza e ascoltando i ragazzi che ci spronano a non chiudere gli occhi per ignavia o interessi, condurrà a una situazione irreversibile. Il nostro augurio è che appuntamenti come il Fest, insieme a voci informate, coraggiose e sanamente non neutrali, come quella di Ferdinando, aiutino a scardinare l’immobilismo colposo con cui la politica e molti adulti affrontano l’emergenza climatica”.

Cos’è il CICAP

Il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) è un’associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere il metodo scientifico e lo spirito critico. Il CICAP nasce nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, ed è oggi presieduto dal professor Sergio Della Sala.