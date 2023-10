Festa degli insegnanti: oggi si festeggia la giornata mondiale degli insegnanti

MeteoWeb

Oggi è la Giornata Mondiale degli Insegnanti, per l’UNESCO meritevoli di essere ricordati e di aver riconosciuta la loro straordinaria funzione in ogni Paese. Il tema di quest’anno riguarda la crescente mancanza di insegnanti, a livello mondiale. L’Unesco stima una necessità di oltre 69 milioni di nuovi insegnanti entro il 2030.

Cos’è la Festa degli insegnanti

La Festa degli Insegnanti è una giornata speciale dedicata all’apprezzamento e al riconoscimento del lavoro degli insegnanti. Solitamente celebrata in diverse parti del mondo in date diverse, questa festa è un’occasione per gli studenti e la comunità scolastica per esprimere gratitudine e rispetto verso gli insegnanti per il loro impegno nell’istruzione e nella formazione. Durante questa giornata, vengono spesso organizzate cerimonie, regali e attività per onorare il contributo prezioso degli insegnanti alla società. È un momento per celebrare l’importanza dell’istruzione e degli educatori.

L’origine

L’origine della Giornata Mondiale degli Insegnanti risale al 5 ottobre 1966, quando l’UNESCO e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) adottarono una raccomandazione che sottolineava l’importanza degli insegnanti nella società. Questa raccomandazione invitava i governi a migliorare le condizioni di lavoro e lo status degli insegnanti in tutto il mondo. Il 5 ottobre è stato scelto come data simbolica poiché in quel giorno, nel 1966, è stata firmata questa raccomandazione. Nel 1994, l’UNESCO ha istituito ufficialmente la Giornata Mondiale degli Insegnanti per celebrare e riconoscere il ruolo cruciale degli insegnanti nell’educazione e nello sviluppo delle società.