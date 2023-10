Filippine, forte terremoto scuote Manila: paura e gente in strada

MeteoWeb

Paura nelle Filippine: un terremoto magnitudo 5.2 ha scosso gli edifici di Manila, e le autorità locali hanno avvertito di possibili danni e repliche. Secondo quanto riferisce il servizio geofisico statunitense USGS, il sisma avvenuto alle 08:24 ora locale (02:24 ora italiana) ha avuto epicentro circa 3 km Nord da Mabini e ha costretto i residenti a fuggire dalle case e dagli uffici. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. Una scuola con 2mila studenti ha interrotto le lezioni in via precauzionale.