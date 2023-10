Filippine, un colorato mosaico di campi agricoli: Nueva Vizcaya vista dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Il cuore della provincia di Nueva Vizcaya a Luzon, l’isola più grande e popolata delle Filippine, appare brillante in questa immagine a falsi colori di Copernicus Sentinel-2. I colori nell’immagine sono dovuti al fatto che si tratta di un composito multi-temporale, composto da tre immagini Copernicus Sentinel-2 acquisite tramite il canale del vicino infrarosso della missione su un periodo di 10 mesi. A ciascuna acquisizione è stato assegnato un colore diverso: rosso a un’acquisizione effettuata nel maggio 2022 durante la stagione calda secca, verde a una effettuata a settembre 2022 durante la stagione delle piogge e blu a una effettuata nel marzo 2023 durante la stagione fredda e secca. Questa combinazione mette in mostra diverse caratteristiche – come i diversi tipi di coltura – ed evidenzia i cambiamenti che si sono verificati tra le acquisizioni e che mostrano i diversi stadi di crescita.

Un colorato mosaico di campi agricoli spicca al centro e in basso a sinistra dell’immagine. Le aree nei toni del rosso e del verde indicano che la crescita delle piante ha avuto luogo rispettivamente a maggio e settembre. I campi visibili nei toni del blu, che dominano l’immagine, rivelano che la crescita delle piante si è verificata principalmente a marzo durante la stagione fredda e secca. La maggior parte dei campi vengono lasciati impregnati d’acqua tutto l’anno – probabilmente per la produzione intensiva di riso – con la presenza di canali tra di loro. Aree bianche brillanti, come quelle visibili in mezzo ai campi, indicano zone coperte da una fitta vegetazione.

Linee rette e zone di colore grigio raffigurano strade e aree urbane. Queste includono Solano, la città più grande di Nueva Vizcaya, visibile in basso a sinistra circondata da campi blu, mentre più a sud si trova Bayombong, che è la capitale della provincia. Le linee scure e tortuose ritraggono i fiumi, il più grande dei quali, il fiume Magat, scorre in direzione nord-est attraverso l’immagine. Osservando più da vicino, si possono individuare diversi colori lungo il corso dei fiumi. Ciò è probabilmente dovuto ai cambiamenti nel volume dell’acqua e nei percorsi fluviali in corrispondenza di diversi periodi dell’anno. Con i suoi 13 canali spettrali, Copernicus Sentinel-2 è progettato per fornire dati che possono essere utilizzati per mappare e monitorare i terreni coltivati; le frequenti rivisitazioni della missione sulla stessa area e l’elevata risoluzione spaziale permettono di monitorare attentamente i cambiamenti nei corpi idrici interni. Nel gennaio 2023, ESA e la Commissione Europea hanno firmato un accordo per costruire un sito duplicato (“mirror”) di Copernicus nelle Filippine, il primo nel suo genere nel sud-est asiatico. Questa nuova iniziativa migliorerà la capacità di risposta e resilienza delle Filippine ai disastri naturali ed a quelli causati dall’uomo, attraverso l’uso strategico dei dati spaziali.