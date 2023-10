Finlandia: gasdotto Balticconnector fuori servizio per 5 mesi

MeteoWeb

Il gasdotto Balticconnector, danneggiato tra la Finlandia e l’Estonia, non sarà rimesso in servizio prima dell’aprile 2024. Lo ha annunciato sul proprio sito web l’operatore finlandese del sistema di trasporto del gas Gasgrid. “Secondo le stime preliminari degli esperti, si può presumere che la pianificazione dei lavori di riparazione, la raccolta dell’attrezzatura subacquea necessaria e le attività di riparazione stesse, compresa l’ispezione della sezione riparata del tubo e la messa in servizio, dureranno almeno cinque mesi. Pertanto, la prima data possibile per la messa in servizio del gasdotto Balticconnector è l’inizio di aprile 2024″, si legge nel messaggio.

L’operatore ha assicurato che il sistema polacco di trasporto del gas funziona stabilmente: le forniture vengono effettuate attraverso il terminale GNL nel porto di Inkoo, che, come ha assicurato la società, può fornire al Paese i volumi di gas necessari, anche in inverno.

Le autorità finlandesi sospettano che il danno al gasdotto possa essere il risultato di un intervento esterno. Ieri, il Presidente finlandese Sauli Niinistö ha annunciato che è probabile che la perdita, che ha causato l’interruzione del funzionamento dell’ultimo gasdotto in servizio in Finlandia, fosse “il risultato di un’attività esterna”.