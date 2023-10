Forti piogge monsoniche in Sri Lanka: frane e alberi abbattuti, almeno 6 morti

MeteoWeb

Le forti piogge hanno provocato inondazioni, frane di fango e abbattuto alberi in molte parti dello Sri Lanka, uccidendo almeno 6 persone e costringendo le autorità a chiudere le scuole in alcune aree. Intense precipitazioni monsoniche colpiscono la nazione dell’Oceano Indiano da più di una settimana, allagando case, campi e strade. Oggi un grande albero è caduto su un autobus in movimento a Colombo, uccidendo 5 persone e ferendone altre 5: lo ha confermato Rukshan Bellana, portavoce dell’ospedale principale della capitale.

Inoltre, una persona è morta quando una roccia è caduta sulla sua casa, a causa di una frana di fango nel distretto di Galle, a circa 130 km a Sud di Colombo. Secondo il Centro di Gestione di Disastri, le inondazioni e gli smottamenti hanno danneggiato centinaia di case in 12 distretti e colpito più di 50 mila persone, tra cui 1.473 famiglie che sono state trasferite in rifugi temporanei. Il distretto costiero di Matara è stato il più colpito, con la maggior parte delle zone allagate per più di una settimana.