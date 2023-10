Fukushima: riprese le attività di rilascio delle acque decontaminate

MeteoWeb

La centrale nucleare di Fukushima, in Giappone, ha dichiarato di avere iniziato oggi a rilasciare in mare un secondo lotto di acque reflue radioattive trattate, dopo che il primo ciclo si è concluso senza imprevisti. L’operatore dell’impianto Tokyo Electric Power Company Holdings ha affermato che è stata attivata una pompa per diluire l’acqua trattata con grandi quantità di acqua di mare, inviando lentamente la miscela nell’oceano attraverso un tunnel sotterraneo.

Gli scarichi di acque reflue, che si prevede continueranno per decenni, sono stati fortemente contrastati dai gruppi di pescatori e dai Paesi vicini, inclusa la Corea del Sud, dove centinaia di persone hanno organizzato manifestazioni. La Cina ha vietato tutte le importazioni di prodotti ittici giapponesi.

Il primo rilascio di acque reflue dell’impianto è iniziato il 24 agosto e si è concluso l’11 settembre: TEPCO ha dichiarato di aver scaricato 7.800 tonnellate di acqua trattata da 10 serbatoi. Nel secondo scarico, si prevede il rilascio altre 7.800 tonnellate di acqua trattata nell’Oceano Pacifico in 17 giorni.