Il futuro dell’energia solare: le celle tandem a perovskite-silicio di Cosmos Innovation

La tecnologia delle celle solari tandem perovskite-silicio fondamentalmente consiste in cristalli di perovskite stratificati sopra le celle di silicio. Questa combinazione cattura l’energia solare in modo più efficiente rispetto alle tradizionali celle al silicio, creando pannelli solari potenti. Sembra un concetto abbastanza semplice, ma progettare una cella solare tandem efficiente a perovskite-silicio non è facile a causa della sua architettura multistrato. Un’azienda con sede a Singapore chiamata Cosmos Innovation sta rendendo il processo più efficiente utilizzando l’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la progettazione delle celle solari tandem a perovskite-silicio.

Cosmos ha fatto il suo debutto questa settimana con un finanziamento totale di 19,7 milioni di dollari, compreso un round iniziale di 2,88 milioni di dollari raccolti nel 2020 e 16,8 milioni di dollari di quest’anno.

Cosmos si affida a Mobius, la sua piattaforma di ottimizzazione basata sull’IA, per accelerare lo sviluppo delle sue celle solari. Mobius, creata da Cosmos, è stata utilizzata in settori come il solare, il carburo di silicio, i chip avanzati per i data center e il packaging avanzato. È fondamentale per l’ambizione di Cosmos creare la prima fabbrica autodidatta al mondo nel settore solare e dei semiconduttori. Invece dei processi manuali basati su tentativi ed errori, Mobius utilizza l’IA per accelerare il ciclo di progettazione, test ed iterazione sperimentale dei semiconduttori.

La startup è stata fondata nel 2020 dal CEO Vijay Chandrasekhar e dal CTO Joel Li: quando hanno spiegato la tecnologia delle celle solari tandem a perovskite-silicio in termini semplici, hanno affermato che queste celle sostituiscono le celle solari convenzionali attualmente sul mercato. Le celle solari convenzionali utilizzano il silicio per assorbire la luce. Quando vengono stratificate sopra il silicio, le perovskite, cristalli che si trovano in natura o sono fabbricati, catturano diverse parti dello spettro solare. Questo le rende più efficienti delle celle solari tradizionali.

Ci sono tre principali segmenti di mercato per la tecnologia delle celle solari tandem a perovskite al silicio. Il primo è rappresentato dai pannelli sul tetto delle abitazioni. Poi ci sono quelli commerciali e industriali, ovvero i pannelli installati su strutture e magazzini. Il terzo riguarda le centrali elettriche che generano e alimentano l’elettricità nella rete. I fondatori di Cosmos sostengono che uno dei vantaggi della tecnologia delle celle solari tandem a perovskite-silicio è che occupa meno spazio, poiché è più efficiente.

Chandrasekhar ha inoltre evidenziato che Mobius è la chiave di Cosmos per distinguersi dai concorrenti nel settore del perovskite-silicio, come Oxford PV e CubicPV, sostenuto da Breakthrough Energy Ventures di Bill Gates.