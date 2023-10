Gas, Pichetto: “chiederò rinnovo del price cap per 1 anno”

MeteoWeb

A dicembre scadrà l’accordo UE sul price cap per il gas e l’Italia chiederà che sia rinnovato per un anno: è quanto ha reso noto il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, alla Festa del Foglio. “Domani vado a Lussenburgo per i consigli Energia e Ambiente, e a dicembre scade l’accordo per il price cap e a nome dell’Italia, che era stato il promotore del price cap, chiederò il rinnovo per un anno,” ha affermato.

In riferimento alla situazione energetica, Pichetto ha sottolineato che il conflitto scoppiato in Israele porta a una nuova attenzione sul fronte dei prezzi. “Una settimana fa avrei detto siamo a metà del guado sul disegno energetico del governo ma sono tranquillo sulle quantità. Gli stoccaggi sono al 98% ma sono attento ai prezzi perché basta la dichiarazione di uno sciopero in Australia che il prezzo sale del 10%. Oggi devo dire che questa attenzione sulla parte prezzo va moltiplicato per 100 e il 10% è diventato 50%. Nessuno può dire come sarà“.