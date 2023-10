Gas, Pichetto: “non torneremo più a 15 euro al Mwh”

MeteoWeb

“Credo, e mi spiace dirlo, che non torneremo più a 15 euro al megawattora” per il gas: è quanto ha affermato il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato dal direttore del Corriere, Luciano Fontana, nell’ambito del Green & Blue Talk di Rcs Academy. “Dobbiamo andare avanti con i rigassificatori che sono una garanzia. E’ vero che il gas coi rigassificatori costa di più perché ci sono costi accessori ma significa che lo si può prendere da tutto il mondo,” ha sottolineato il Ministro.

Per quanto riguarda la guerra in Israele e le conseguenze che il conflitto avrà sulle forniture energetiche, secondo Pichetto “va a creare un momento di difficoltà che non sappiamo ancora leggere nelle conseguenze“. “La guerra, che parte da un forte attacco terroristico di Hamas, s’inserisce in un percorso di pacificazione con la prima potenza dell’area araba, che è l’Arabia Saudita, che avrebbe facilitato le azioni legate alle forniture energetiche, dal petrolio al gas, e le ricerche di giacimenti in zone miste“.