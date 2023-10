Giappone: aumentano gli attacchi di orsi, 109 in 6 mesi

MeteoWeb

Quest’anno il Giappone sta registrando un aumento senza precedenti di attacchi di orsi e le autorità hanno avvertito che gli incontri tra persone e plantigradi potrebbero aumentare nelle prossime settimane, dato che gli animali ora raccolgono il cibo prima di andare in letargo.

Secondo i dati del Ministero dell’Ambiente giapponese, tra aprile e settembre (prima metà dell’anno fiscale giapponese) sono state registrate 109 persone ferite da orsi asiatici o orsi bruni di Ussuri, che vivono esclusivamente nell’isola settentrionale di Hokkaido. Si tratta della cifra più alta registrata nei primi 6 mesi di un anno finanziario da quando il governo ha iniziato a compilare i dati nel 2007.

La maggior parte degli incontri, il 70%, è avvenuta nelle prefetture del Nord/Est di Honshu, l’isola principale dell’arcipelago giapponese, come Akita, Iwate e Fukushima. Durante questi 6 mesi, due di questi attacchi, uno a Iwate e uno a Hokkaido, sono stati fatali, e si sospetta un altro caso a Toyama, nel centro di Honshu.

Le autorità locali ritengono che la ragione di questo aumento del numero di incontri sia che, tra le altre cose, il numero di cuccioli è aumentato lo scorso anno a causa dell’abbondanza di noci e ghiande. Quest’anno, invece, si è verificata una carenza di questo tipo di alimento, che spinge gli orsi ad avventurarsi in aree più vicine agli habitat umani, soprattutto in questo periodo in cui cercano il cibo con maggiore vigore mentre si preparano al letargo.