Pisolino al volo? Dal Giappone la capsula per dormire in piedi come le giraffe

Vedere i giapponesi che fanno un pisolino sui treni o accasciati sulle scrivanie durante l’orario di lavoro non sorprende affatto, data la reputazione del Giappone sugli orari di lavoro. Ora, un’azienda del Paese ha ideato un prodotto innovativo per coloro che cercano di fare un sonnellino al volo: una capsula per dormire in posizione verticale. “Giraffenap” è nata da un’idea di Koyoju Plywood Corp. con sede ad Asahikawa, Hokkaido. Il dispositivo cilindrico può essere installato in un ufficio o in qualsiasi altro luogo, poiché un’unità singola occupa lo spazio di soli 2 tatami (circa 3,2 metri quadrati), con peso tra 270 e 320 kg. In sostanza, consente agli utenti di fare un pisolino in piedi, come una giraffa.

Le capsule sono disponibili in due design: una versione futuristica chiamata “Spacia” e la più rustica “Forest“, realizzata con legno di larice giapponese proveniente dall’isola più settentrionale della nazione e altri materiali che conferiscono una texture calda. Queste costruzioni simili a bozzoli avranno un prezzo di circa 3 milioni di yen (20.300 dollari) ciascuna e dovrebbero essere messe in vendita quest’inverno, probabilmente a fine dicembre o gennaio. Il modello Spacia è progettato per bloccare in modo sostanziale il suono e la luce, mentre il modello Forest permette di far passare una quantità sufficiente di luce e suoni per coloro che si sentono a disagio in uno spazio chiuso. Entrambe le tipologie sono dotate di una presa elettrica per caricare uno smartphone o altri dispositivi elettronici.

Dotato di supporti imbottiti per le piante dei piedi, gli stinchi, la vita e la testa Giraffenap consente all’utente di fare un “power nap” in posizione eretta. Secondo quanto afferma l’azienda, questa posizione esercita meno stress rispetto a quella a faccia in giù su una scrivania, consentendo all’utente di dormire profondamente.

“Volevamo sviluppare un prodotto unico“, ha dichiarato il presidente di Koyoju Plywood, Hironari Yamaguchi, durante una conferenza stampa. “Speriamo che possa essere utilizzato da aziende che mirano a massimizzare le loro prestazioni aziendali consentendo ai lavoratori di fare un pisolino“.