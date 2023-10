L’acqua è vita, l’acqua è cibo: oggi la Giornata Mondiale dell’Alimentazione

MeteoWeb

“L’acqua è vita, l’acqua è cibo. Non lasciare indietro nessuno“: questo è il tema della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2023, che si celebra oggi 16 ottobre. Una mobilitazione globale per trasformare il sistema agroalimentare, facendo in modo che produca più cibo per tutti con meno acqua.

Cos’è la Giornata Mondiale dell’Alimentazione

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione è una celebrazione annuale istituita il 16 ottobre del 1981 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). L’obiettivo principale di questa giornata è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni legate all’alimentazione e all’agricoltura a livello globale. Ogni anno, la giornata ha un tema specifico per concentrare l’attenzione su una particolare sfida alimentare o agricola.

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione è stata istituita per combattere la fame, la malnutrizione e la povertà, promuovere la sicurezza alimentare e sostenere lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura. Questo evento fornisce un’opportunità per discutere dei problemi alimentari globali e promuovere azioni per affrontarli. Molte nazioni partecipano con eventi, conferenze, e iniziative per promuovere la consapevolezza su queste questioni. Inoltre, la Giornata incoraggia la solidarietà e la cooperazione internazionale per affrontare i problemi alimentari e agricoli a livello globale.