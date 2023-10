Giornata mondiale della vista, degenerazione maculare e glaucoma: numeri in costante crescita in Europa

MeteoWeb

“La degenerazione maculare e il glaucoma colpiscono decine di milioni di persone in Europa e il trend è in continuo aumento. Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di controlli oculistici periodici e regolari, in particolare, per quanto riguarda queste patologie, gli ultra 40enni”. È il messaggio inviato dagli oculisti AIMO (Associazione Italiana Medici Oculisti) durante la tavola rotonda dal titolo ‘Maculopatie e glaucoma: strategie per una più diffusa cultura della prevenzione’, che si è svolta oggi a Roma nell’ambito di un evento istituzionale organizzato dall’Intergruppo Parlamentare Prevenzione e Cura delle Malattie degli Occhi presso l’Auditorium ‘Cosimo Piccinno’ del Ministero della Salute, in occasione della Giornata Mondiale della Vista 2023, che si celebra il secondo giovedì di ottobre di ogni anno. A prendere parte all’incontro anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Solo con controlli accurati– ha sottolineato nel corso del suo intervento la presidente di AIMO, la dottoressa Alessandra Balestrazzi– sarà possibile riconoscere i primi segni della malattia utilizzando tutte le strumentazioni in nostro possesso che permettono di effettuare diagnosi accurate e precoci”. Per questo motivo è importante che la diffusione di tali strumentazioni sia “capillare anche negli ambulatori oculistici del territorio, che potranno essere di supporto alle strutture di secondo e terzo livello”. Secondo AIMO, inoltre, è altrettanto rilevante una organizzazione che “permetta di intervenire tempestivamente con trattamenti laser, terapie iniettive ed interventi chirurgici veri e propri, quando necessario”. Gli oculisti di AIMO, quindi, auspicano che si possano “presto lanciare campagne di comunicazione su queste patologie in collaborazione con il Ministero della Salute, con l’Intergruppo parlamentare per la prevenzione e la cura delle malattie oculari e con il tavolo tecnico per le maculopatie”, ha aggiunto Balestrazzi.

Ad intervenire alla Giornata Mondiale della Vista, che ha l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sull’importanza della salute degli occhi e sostenere l’accesso a servizi di qualità per la cura, i co-presidenti dell’Intergruppo parlamentare: il senatore Giovanni Satta e il deputato Matteo Rosso. “Il nostro lavoro sarà certamente orientato al rafforzamento della cultura della prevenzione, ma anche a favorire il pieno, equanime e territorialmente omogeneo accesso alle cure e ai trattamenti– ha fatto sapere il senatore Satta– lo faremo, oltre che con l’ascolto del mondo advocacy, con adeguati interventi legislativi e con una costruttiva convergenza con il Governo e le diverse istituzioni sanitarie del Paese, nella consapevolezza che un quadro assistenziale più efficace ed efficiente si traduce in un sostanziale contributo alla sostenibilità”. A seguire l’intervento dell’on. Rosso, un “medico impegnato in politica”, come ha tenuto a sottolineare, che crede “molto” nella cura delle patologie oculari ma “soprattutto” nella prevenzione, “fondamentale – ha detto- in particolar modo per le malattie dell’occhio che invecchia”. Secondo Rosso, infine, la Giornata Mondiale della Vista deve avere come primo obiettivo quello di “informare i pazienti sulla necessità di sottoporsi periodicamente ad accurate visite specialistiche” e inoltre di “garantire a tutti l’accesso a cure adeguate”, ha concluso. Hanno partecipato all’evento anche il professor Teresio Avitabile, presidente SISO, e il dottor Romolo Appolloni, direttore UOC Oculistica Ospedali Sant’Eugenio/Cto/ Pertini di Roma.

La Giornata Mondiale della Vista

La Giornata Mondiale della Vista è stata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) per aumentare la consapevolezza sui problemi alla vista e sulla cecità. Ha avuto luogo per la prima volta nel 1998 e da allora è diventata un’iniziativa globale supportata da varie organizzazioni, governi e professionisti della cura degli occhi in tutto il mondo. Fin dalla sua nascita, la Giornata Mondiale della Vista ha svolto un ruolo significativo nel sostenere la salute degli occhi, ridurre la cecità prevenibile e migliorare l’accesso a servizi di qualità per la cura degli occhi.