Così i giovani alberi catturano il carbonio

Grazie alla loro capacità di assorbire e immagazzinare l’anidride carbonica dall’atmosfera, le foreste sono da tempo riconosciute come uno strumento chiave nella lotta contro il cambiamento climatico, ma non tutte le foreste sono uguali. Una nuova ricerca basata sui dati della missione satellitare SMOS dell’ESA ha scoperto che, sorprendentemente, i giovani alberi giocano un ruolo essenziale nella cattura del carbonio.

Per comprendere meglio le complessità del nostro sistema climatico e prevedere gli effetti del cambiamento, gli scienziati devono essere in grado di tenere conto dello stoccaggio del carbonio. Tuttavia, i loro sforzi sono stati vanificati dall’incertezza per quanto riguarda il carbonio contenuto nella vegetazione terrestre, rendendo difficile stimare il bilancio globale del carbonio. Fino ad ora.

Un articolo pubblicato su Nature Geosciences descrive come gli scienziati, sostenuti dall’ESA, hanno, per la prima volta, osservato direttamente come le scorte di carbonio terrestre sono cambiate su scala regionale e globale utilizzando le osservazioni del satellite SMOS dell’Agenzia. I risultati hanno importanti implicazioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici e il monitoraggio efficace dei progressi verso gli obiettivi stabiliti nell’Accordo di Parigi.

Il team, guidato da ricercatori del Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) francese, ha scoperto che le scorte di carbonio terrestre sono aumentate in media di 510 milioni di tonnellate di carbonio all’anno durante il periodo di studio 2010-2019.

L’incremento in biomassa ricca di carbonio è stato in gran parte dovuto alle foreste boreali e temperate, mentre le foreste tropicali hanno aggiunto solo piccoli aumenti di carbonio, il risultato della deforestazione e dei disturbi agricoli.

Sorprendentemente, la ricerca, intrapresa nell’ambito del progetto RECCAP-2 della Climate Change Initiative dell’ESA, ha scoperto che le foreste giovani e di mezza età – comprendenti alberi di età compresa tra 50 e 140 anni – hanno svolto un ruolo dominante nell’assorbimento del carbonio atmosferico e nell’accumulo di biomassa. Tuttavia, le foreste di età pari o superiore a 140 anni erano approssimativamente “carbon neutral”, l’opposto delle previsioni del modello di vegetazione.

Hui Yang, del LSCE, ha dichiarato: “I modelli di vegetazione che prevedono le riserve di carbonio terrestre non rappresentano i dati demografici delle foreste e tendono a sovrastimare la capacità di sequestro del carbonio delle foreste secolari e a sottostimare il carbonio assorbito dalle foreste boreali e temperate. Utilizzando osservazioni spaziali possiamo monitorare e comprendere meglio le variazioni a lungo termine della biomassa vivente terrestre. Il nostro studio evidenzia l’importanza dell’età delle foreste nel prevedere la dinamica del carbonio in un clima che cambia. Ritardare e diminuire la raccolta di legname da foreste giovani potrebbe essere una via da seguire per una gestione forestale rispettosa del clima“.

Il satellite Earth Explorer Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) dell’ESA è in orbita dal 2009. Trasporta un radiometro interferometrico che opera nella gamma delle microonde della banda L. Cattura immagini della “temperatura di luminosità” per ricavare, come suggerisce il nome della missione, mappe globali dell’umidità nei suoli superficiali e del sale nelle acque superficiali dell’oceano.

I recenti progressi tecnici che rimuovono le interferenze e gli artefatti dei dati hanno reso possibile ottenere misurazioni sufficientemente robuste della profondità ottica della vegetazione a microonde in banda L (L-VOD) per valutare la biomassa vegetativa legnosa viva e diagnosticare i cambiamenti globali negli stock di carbonio terrestre. L’L-VOD utilizzato in questo studio è stato sviluppato dall’INRAE ​​Bordeaux.

Philippe Ciais, di LSCE, ha spiegato: “L’utilizzo dei dati L-VOD di SMOS ha fornito preziose informazioni sullo stoccaggio globale del carbonio terrestre. I risultati dello studio hanno importanti implicazioni per gli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico, poiché contribuiscono a una stima più accurata del bilancio globale del carbonio, necessaria per fornire informazioni e e monitorare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi“.

Anche un’altra missione dell’ESA Earth Explorer chiamata Biomass, il cui lancio è previsto entro la fine del prossimo anno, getterà nuova luce sul carbonio delle foreste. Trasporterà un nuovo radar ad apertura sintetica in banda P per fornire informazioni cruciali sullo stato delle nostre foreste e su come stanno cambiando, e per approfondire la nostra conoscenza del ruolo svolto nel ciclo del carbonio.

Il Direttore dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA, Simonetta Cheli, ha osservato: “L’uso di SMOS per comprendere meglio la cattura del carbonio da parte delle foreste è un altro esempio di come una delle nostre missioni di ricerca Earth Explorer ha superato le aspettative. Poiché il ciclo del carbonio è fondamentale per il nostro sistema climatico e per la salute del nostro pianeta, siamo impegnati a preparare la missione Biomass Earth Explorer, dedicata alla misurazione dell’altezza delle foreste e della biomassa. Le informazioni provenienti da questa prossima missione non solo getteranno nuova luce sul ciclo del carbonio, ma contribuiranno anche agli sforzi internazionali per ridurre le emissioni di carbonio derivanti dalla deforestazione e dal degrado del territorio“.