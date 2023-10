Grecia, alluvioni in Tessaglia: il pennacchio di sedimenti del fiume Peneo visto dallo spazio

MeteoWeb

I satelliti del programma europeo Copernicus catturano dallo spazio gli effetti della tempesta Elias, che nei giorni scorsi si è abbattuta sulla Grecia, a poche settimane dal devastante ciclone Daniel. “Elias, la seconda grande tempesta che ha colpito la Grecia in poche settimane, ha causato alluvioni diffuse in Tessaglia. Molte aree agricole sono rimaste allagate e il traffico è stato interrotto. Il pennacchio di sedimenti del fiume Peneo è visibile nell’immagine di Sentinel-2 del 30 settembre”, si legge in un post sulla piattaforma X del programma Copernicus a corredo della foto.