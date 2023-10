L’ultimo orrore di Greta Thunberg: “oggi sciopero per Palestina e Gaza, giustizia e libertà per i palestinesi”

MeteoWeb

Da paladina del cambiamento climatico ad attivista politico, per giunta controverso. Greta Thunberg non si smentisce mai, e dopo le fake news sul clima oggi ha pubblicato una fotografia che dimostra le proprie posizioni politiche estreme e inaccettabili. Nella fotografia, insieme ad altri tre attivisti dei FridaysForFuture contro il cambiamento climatico, la ragazzina svedese già più volte arrestata per le sue proteste climatiche in Germania e Inghilterra, ha annunciato uno “sciopero in solidarietà con la Palestina e con Gaza“.

Nel suo post su Twitter, Greta scrive: “Il mondo deve parlare apertamente e chiedere un cessate il fuoco immediato, giustizia e libertà per i palestinesi e tutti i civili colpiti“. Ma a fare fuoco contro Israele sono proprio Hamas, l’organizzazione terroristica che governa la Striscia di Gaza, e gli Hezbollah dal Libano. Il post di Greta Thunberg è accompagnato dagli hastag #FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture. Non una parola a favore del popolo israeliano, delle donne e dei bambini innocenti sterminati dai terroristi islamici di Hamas che governano la Palestina.

E qualcuno dà ancora credibilità scientifica a questa fanatica?