Incendi Abruzzo, fiamme vicino al centro abitato a Torre de’ Passeri: elicottero in azione

Incendi in provincia di Pescara oggi. I Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un rogo che si è sviluppato nelle campagne di Torre de’ Passeri (Pescara), non distante dal centro abitato. Nella zona, oltre alle abitazioni e agli edifici, c’è anche la linea ferroviaria. Le fiamme stanno interessando un’area piuttosto impervia e, proprio per questo, oltre alle squadre di terra, è intervenuto l’elicottero, che sta effettuando dei lanci. Poco prima, i Vigili del Fuoco erano intervenuti anche a Pescosansonesco (Pescara) per un altro incendio che è già stato domato.