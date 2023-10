Massicci incendi boschivi in Bolivia, chiuse migliaia di scuole

MeteoWeb

Scuole chiuse in vaste aree della Bolivia a causa dell’inquinamento atmosferico causato da massicci incendi boschivi. Circa 3.650 scuole – circa il 15% del totale nazionale – sono chiuse fino a venerdì, ha confermato il Ministro Edgar Pary. La regione di Santa Cruz, motore economico della Bolivia e regione più popolosa, è la più colpita.

È pratica comune appiccare incendi per liberare terreni forestali per l’agricoltura. Secondo il Ministero dell’Ambiente, quest’anno sono andati in fiamme circa 2 milioni di ettari di foreste e pascoli. Mercoledì i cieli sopra la capitale La Paz e di El Alto sono stati oscurati dal fumo. Il lavoro dei vigili del fuoco è complicato dalla carenza d’acqua in Bolivia a causa della siccità.

Il Ministro della Sanità Maria Rene Castro ha affermato che sono stati emessi avvertimenti sanitari, inclusa la raccomandazione alle persone di indossare mascherine, ridurre l’attività fisica all’esterno ed è stato consigliato ad anziani, bambini e donne incinte di rimanere in casa.