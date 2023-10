Incendi Sicilia: numerosi roghi divorano la macchia mediterranea nel Palermitano

MeteoWeb

Continua il caldo anomalo sull’Italia, in particolare in Sicilia, dove oggi si sono registrati picchi di +28-29°C. Anche oggi, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nella provincia di Palermo per circoscrivere numerosi incendi che hanno divorato aree di macchia mediterranea. Le squadre antincendio sono intervenute nella zona di Corleone, nei pressi dell’autostrada A29, tra Balestrate e Partinico, a Carini, a Bagheria, a Misilmeri e in diversi punti delle Madonie.