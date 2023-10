Incendi Marche: 10 ettari in fiamme a Castelplanio

MeteoWeb

Un incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio in zona Monte Adamo nel Comune di Castelplanio, in provincia di Ancona, e si è esteso fino a divorare circa 10 ettari di terreno e sterpaglie, interessando anche alcuni alberi di alto fusto. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con quattro squadre provenienti da Jesi Arcevia e Ancona. Impiegate anche autobotti e mezzi 4×4. I pompieri sono riusciti ad arginare l’incendio prima che potesse interessare le abitazioni nelle vicinanze: ora le fiamme sono in fase di spegnimento. Per la bonifica della zona interessata sta giungendo sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Apiro.

I Vigili del Fuoco sono in azione anche in frazione Montegranale di Jesi per un altro incendio in una zona di campagna.