Incendi nel Palermitano: vasto rogo a Ventimiglia di Sicilia, serve un Canadair | FOTO

MeteoWeb

Anche oggi alcuni incendi sono divampati in provincia di Palermo, tenendo impegnati Vigili del Fuoco e Forestali. Un rogo scoppiato a Ventimiglia di Sicilia è ancora attivo (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Se non cambiano le condizioni meteorologiche, domani mattina dovrebbe intervenire un Canadair per spegnere il rogo. Fiamme anche tra Montemaggiore Belsito e Sciara nella zona della provinciale. Le fiamme starebbero interessando anche la linea ferrata. Stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del Fuoco e della Forestale.