Due vasti incendi nel Pescarese: domati grazie ai Canadair

È stato domato, dopo quasi un giorno, l’incendio di sottobosco e sterpaglie che attorno alle 19.30 di ieri, lunedì 9 ottobre, si era sviluppato in località Costa delle Plaie di Alanno, nel Pescarese. Determinante, nelle operazioni di spegnimento, l’intervento di due Canadair. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara, con diverse squadre, i Carabinieri, gli uomini della Protezione Civile e i volontari. In mattinata, un secondo incendio di sterpaglie, scoppiato a Lettomanoppello (Pescara), ha impegnato i soccorritori. Anche in questo caso l’intervento di un Canadair – il terzo operativo sul territorio provinciale – ha consentito, nel primo pomeriggio, di domare il rogo.