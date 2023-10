Incendi Sardegna, -23% quest’anno: arrestate 11 persone

MeteoWeb

Quest’anno in Sardegna gli incendi sono stati il 23% in meno rispetto al 2022 e anche le porzioni di territorio percorsi dalle fiamme si sono ridotti. Il bilancio dell’ultima campagna antincendi è stato tracciato a Lanusei in occasioni delle celebrazioni di San Giovanni Gualberto, patrono del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione. Il periodo più critico è stato la prima parte di agosto, quando il sistema regionale ha dovuto operare in condizioni di alte temperature e forte vento. Le indagini del Corpo forestale sulle cause degli incendi hanno portato finora all’arresto di 11 persone in tutta l’isola.