Incendi Sicilia: devastato patrimonio boschivo a Santo Stefano Quisquina

Ore drammatiche ieri a Santo Stefano Quisquina (AG), per l’incendio divampato su più fronti, e che ha minacciato anche il teatro Andromeda. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco, Forestale e Protezione civile. “Una domenica pomeriggio di grande tristezza. Mentre eravamo impegnati a ricevere diversi turisti per promuovere le nostre bellezze, dalla tarda mattinata un incendio sfregiava il patrimonio ambientale delle contrade Rocca e Margimuto e dopo qualche ora in contemporanea delle contrade Minavento/Bonanotte. Un gesto vile che lascia profondamente amareggiati,” ha affermato il sindaco Francesco Cacciatore.

“Esprimiamo ferma condanna, vicinanza e solidarietà a quanti hanno subito danni e ringraziamo tutti gli operatori delle forze dell’ordine, la Forestale, la Protezione civile comunale e i gruppi provenienti dai paesi limitrofi, i vigili del fuoco, i volontari e quanti hanno contribuito a fermare l’avanzare delle fiamme. Valuteremo se presentare denuncia e, in caso di processo, ci costituiremo parte civile. Hanno toccato il nostro patrimonio, non dobbiamo, non possiamo permetterlo!” ha concluso il primo cittadino.