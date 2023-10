Caldo, lo scirocco alimenta un incendio distruttivo sulla Costa Viola: disastro a Bagnara | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Siamo in pieno autunno, ma al Sud Italia è ancora estate: lo scirocco sta determinando da ieri temperature ben oltre i +30°C nelle Regioni meridionali, con numerose criticità per gli incendi. Questa sera la situazione è drammatica a Bagnara Calabra, il più importante centro della Costa Viola, sul mar Tirreno in provincia di Reggio Calabria. La cittadina, che conta 10 mila abitanti, è letteralmente braccata dal fuoco che sta interessando tutto il costone sulla Marinella. L’incendio divampa fuori controllo da oltre 24 ore, e nella giornata odierna ha distrutto il cimitero. Grande la rabbia per i cittadini che hanno visto andare distrutti i loculi e le cappelle con i loro cari.

In serata l’incendio ha raggiunto il porto, lambendo anche alcuni pescherecci. Alcune abitazioni sono state evacuate: è enorme sul posto il dispiegamento delle forze dell’ordine, ma il rogo si ferma solo quando raggiunge la costa. Le immagini in diretta sono davvero drammatiche.

Furioso incendio a Bagnara, le immagini

Incendio, case evacuate a Bagnara

Vasto incendio a Bagnara

Violento incendio a Bagnara Calabra: cimitero a fuoco