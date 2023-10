Incendi Toscana: fiamme in bosco di Calenzano, minacciate alcune case

MeteoWeb

I vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale dei distaccamenti di Barberino del Mugello e di Fi-Ovest e il supporto di una squadra del comando di Prato, stanno intervenendo nel comune di Calenzano, in via di Casaglia, per un incendio boschivo che minaccia alcune abitazioni. Alcune squadre di terra sono a protezione delle abitazioni. Sul posto l’elicottero Drago 60, 2 elicotteri Aib e il personale di terra della Regione Toscana.