Incendio in Alto Molise: oltre 10 ettari in fumo ad Agnone

Un vasto incendio ha interessato oltre 10 ettari di macchia mediterranea, olivi e noceti nella zona della Fondovalle del Verrino ad Agnone (Isernia). Diverse squadre dei Distaccamento dei Vigili del Fuoco del centro dell’Alto Molise hanno lavorato sul posto ininterrottamente per quasi 10 ore e solo alle 3 della notte scorsa, sono terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio. Durante le operazioni, sono intervenuti anche gruppi di volontari e i Carabinieri per bloccare il traffico sulla Fondovalle poiché in alcuni punti il fumo aveva invaso la strada.