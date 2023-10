Vasto incendio a Santa Cesarea Terme: distrutta una discoteca, case evacuate nel Salento | FOTO

MeteoWeb

Forze dell’ordine e squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro su diversi incendi divampati oggi in provincia di Lecce. Il più grave è quello in corso a Santa Cesarea Terme, dove un vasto rogo sta interessando la costa e l’entroterra. Il fuoco ha raggiunto alcune strutture, case e insediamenti ricettivi e ci sono state delle evacuazioni. Danni ingenti alla nota discoteca Malè, andata completamente distrutta: sul posto ci sono pattuglie dei Carabinieri. Le fiamme sono state alimentate dal forte vento. I Canadair non possono più volare a causa del buio ed è stato rinforzato il dispositivo via terra che impegna non solo i Vigili del Fuoco ma anche la Protezione Civile.