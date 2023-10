Incendio in una struttura vicina ai campi del golf club a Guidonia: grossa colonna di fumo | FOTO

MeteoWeb

Un incendio sta interessando una struttura adiacente ai campi del golf club Marco Simone che ha ospitato la Ryder Cup a Guidonia, in provincia di Roma. Dal luogo dell’incendio si è levata una densa nube di fumo, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Sul posto, sono intervenute squadre di Vigili del Fuoco per circoscrivere le fiamme e anche la Polizia. Secondo le prime informazioni, l’incendio interessa una struttura di tre piani di circa 120 metri quadri, completamente avvolta dalle fiamme.