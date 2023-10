Incidente in India: treno deraglia nel Bihar, almeno 4 morti | VIDEO

MeteoWeb

Incidente ferroviario in India: un treno espresso è deragliato nello stato indiano nordorientale di Bihar, provocando almeno 4 morti e diversi feriti, secondo quanto riferiscono i media locali. Il convoglio proveniente dalla stazione ferroviaria Anand Vihar Terminal di Delhi è uscito dai binari ieri sera mentre si dirigeva verso lo svincolo di Kamakhya in Assam, riporta Times of India. “Sono state confermate 4 vittime e 21 vagoni deragliati,” ha riferito East Central Railway. Alcuni feriti sono stati portati d’urgenza in ospedale, ma il loro numero non ancora è chiaro. Il Ministro delle Ferrovie indiano Ashwini Vaishnaw ha reso noto che l’operazione di evacuazione e salvataggio è stata “completata” e che i passeggeri sono spostati su un treno diverso per il proseguimento del viaggio.

L’India ha una delle reti ferroviarie più grandi del mondo, ed ha registrato diversi disastri nel corso degli anni: il peggiore nel 1981, un deragliamento nel Bihar, con 800 morti.