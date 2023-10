Incredibile a Catania: auto finisce nella fontana del Ratto di Proserpina, incidente causato da malore improvviso | FOTO

MeteoWeb

Un’automobile è finita nella fontana del Ratto di Proserpina, nel centro storico di Catania nei pressi della Stazione Centrale, oggi pomeriggio. L’incidente si è verificato poco fa ed è stato autonomo: l’Opel Corsa grigia è piombata autonomamente dentro la fontana mentre a bordo c’era un’automobilista di 58 anni. La signora ha accusato un malore improvviso e ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, con i rilievi non solo sulla dinamica del sinistro ma vista la particolarità della carambola anche per appurare se ci sono state conseguenze sulla pregevole scultura realizzata da Giulio Moschetti nel 1904.