Innovazione e nuove frontiere, Cybertech Europe torna a Roma

In seguito al successo della quinta edizione nel 2022, Cybertech Global, la principale piattaforma mondiale di networking B2B e organizzatore di eventi per l’industria della cybersecurity, in partnership con Leonardo, player globale nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, annunciano oggi i relatori di Cybertech Europe 2023. La sesta edizione si terrà il 3 e 4 ottobre 2023 presso il Centro Convegni La Nuvola a Roma (Viale Asia, 40/44) con un ampio spazio espositivo, conferenze e sessioni dedicate, il tutto alla presenza dei più autorevoli leader nell’ambito della cybersicurezza in Italia e nel mondo. In questo settore, solo nel nostro Paese, i dati dimostrano una rapida crescita del mercato (+18%), ma anche un incremento delle minacce (+8,4%). Per questo motivo, Cybertech Europe 2023 offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire in due giornate le strategie e soluzioni dei maggiori esperti e aziende leader nel settore, creando anche nuove opportunità di business. La conferenza affronterà i temi più attuali in materia di protezione e sicurezza, con focus quali la difesa attiva e il principio di zero-trust, anche guardando al futuro con SuperTech e tecnologie di nuova generazione, come l’apprendimento automatico avanzato e l’intelligenza artificiale. Saranno organizzate sessioni dedicate a specifici settori, tra cui la Sicurezza Cloud, il FinTech, lo spazio, le infrastrutture critiche, la sicurezza marittima e dei trasporti, e gli investimenti nella cybersicurezza. Verranno inoltre trattati temi quali il Quadro Strategico Europeo per la Sicurezza Informatica, i progetti europei per la difesa informatica, l’utilizzo dell’IA nella cybersecurity e della cybersecurity nell’IA. Inoltre, in sintonia con l’Anno Europeo delle Competenze 2023, l’evento affronterà i temi dell’importanza della formazione in ambito di sicurezza informatica, la promozione dei nuovi talenti, inclusione e diversità.

Il Cybertech Europe 2023 riunirà i principali protagonisti nel settore della cybersicurezza, tra cui leader globali, esperti, decision maker, CISO e dirigenti, provenienti dall’Europa e dal mondo. Inoltre, start-up innovative presenteranno le loro ultime tecnologie. Tra i relatori di spicco figurano Guido Crosetto, Ministro della Difesa italiano; Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo; Mauro Macchi, CEO di Accenture; Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni; Eva Chen, CEO e Co-Fondatrice di Trend Micro. Diversi enti e organizzazioni europee parteciperanno a Cybertech Europe 2023, tra cui la Commissione Europea, la NATO, l’Agenzia Europea per la Difesa (EDA), l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), l’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), l’Organizzazione europea per la Cybersicurezza (ECSO), la Women4Cyber Foundation e altre ancora.