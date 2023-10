A Ischia soffia lo scirocco, torna il fenomeno dell’acqua alta

MeteoWeb

Il forte vento di scirocco che soffia nel Golfo di Napoli sta determinando sull’isola d’Ischia il fenomeno dell’acqua alta, in modo particolare nel Comune omonimo. Da ieri, infatti, il mare ha iniziato lentamente ad interessare la zona da piazzale delle Alghe ad Ischia Ponte e stamattina il livello dell’acqua ha reso difficoltosa la circolazione. Disagi analoghi anche nella zona portuale del Comune di Ischia, in via Iasolino, dove stamane l’acqua ha invaso un lungo tratto della sede stradale e soprattutto alla Riva Destra, la zona simbolo della movida e della ristorazione isolane. Il fenomeno negli ultimi anni si sta riproponendo con maggiore frequenza ed intensità tanto che l’acqua sospinta dai venti in diversi casi riesce a farsi strada fino a parecchie decine di metri di distanza dal mare.

