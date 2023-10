Isole Canarie nella morsa del caldo, scuole chiuse per 2 giorni

MeteoWeb

Con temperature massime intorno ai +34°C, molto alte per questo periodo dell’anno, il governo delle Canarie ha decretato la chiusura delle scuole dell’arcipelago per le giornate di domani e di venerdì (giovedì è festivo), a causa dell’ondata di caldo in atto. La decisione riguarda le scuole di ogni ordine e grado. L’assessore all’Istruzione delle Canarie, Poli Suárez, ha spiegato che il provvedimento è stato deciso “per responsabilità“, a seguito di casi di svenimento e colpi di calore in alcune scuole.