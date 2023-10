IT-Alert, attenzione ai falsi avvisi degli hacker

MeteoWeb

D3Lab, azienda specializzata in sicurezza informatica, ha rilevato la diffusione di un virus che mima il sistema di notifiche di IT-Alert. “A causa della possibile eruzione di un vulcano potrebbe verificarsi un terremoto nazionale. Scarica l’app per tenere d’occhio se la regione potrebbe essere colpita“: è il testo che si riceve via messaggio o email, indirizzato agli utenti di uno smartphone Android, e che invita a cliccare su un link per saperne di più. Il download di un file, chiamato IT-Alert.apk, installa sullo smartphone un malware della famiglia SpyNote. Secondo quanto rende noto D3Lab, lo scopo è rubare le informazioni bancarie dei cittadini, svuotandone i conti.

Gli hacker punterebbero quindi sulla nuova piattaforma di avvisi e sulla poca conoscenza del fatto che non è un’applicazione ma un servizio che non necessita di alcuna azione da parte degli utenti. Si riceve semplicemente un messaggio automatico che notifica un evento. Il malware SpyNote può eseguire qualsiasi operazione sullo smartphone, senza che il proprietario si accorga di nulla.

“Invitiamo come di consueto gli utenti a prestare attenzione e a non installare nuove applicazioni che non provengono dagli store ufficiali,” spiegano i ricercatori D3Lab.