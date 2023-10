IT-Alert: oggi test nella Provincia di Bolzano e nelle aree del bacino del fiume Brenta nella Provincia di Trento

MeteoWeb

Si conclude oggi, 13 ottobre, la prima fase di sperimentazione sui territori di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia. L’ ultimo appuntamento sarà con la Provincia autonoma di Bolzano, dove intorno alle ore 12 arriverà il messaggio di test sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nell’area target.

In occasione del test di Bolzano sarà possibile accedere e compilare l’apposito questionario dalla home page del sito www.it-alert.it, contribuendo così all’implementazione del sistema anche mediante la segnalazione di eventuali malfunzionamenti. Anche coloro che, trovandosi nell’area interessata dal test intorno alle ore 12, non dovessero ricevere alcuna notifica di IT-Alert lo potranno compilare proprio per segnalare questa mancanza.

Sempre oggi, nell’ambito dell’esercitazione organizzata per la Settimana Nazionale della Protezione Civile 2023 dalla Provincia Autonoma di Trento, tra le ore 9:30 e le 11:50 saranno eseguiti una serie di test di invio del messaggio IT-Alert nelle aree del bacino del fiume Brenta in Valsugana. L’obiettivo è quello di sperimentare il sistema in aree ridotte di territorio, verificare il possibile overshooting tra zone ravvicinate e testare la corretta ricezione del messaggio in aree montane.

I Comuni interessati dall’esercitazione nella Provincia autonoma di Trento, che si svolgerà prima del test di Bolzano, saranno accorpati in diverse aree e saranno raggiunti da 5 messaggi nel seguente ordine:

Novaledo, Roncegno Terme e Borgo Valsugana

Borgo Valsugana e Castelnuovo

Castelnuovo, Castel Ivano e Ospedaletto

Ospedaletto e Grigno

Grigno

Il messaggio di test relativo all’esercitazione sarà personalizzato per ogni area e anche in questo caso, come avvenuto per ogni test su base territoriale, coloro che si troveranno nei comuni interessati dalle attività esercitative saranno invitati alla compilazione del questionario dedicato raggiungibile dal sito www.it-alert.it