Kawah Ijen, il lago acido più grande del mondo: spettacolo agghiacciante per Halloween

Cosa c’è di più spaventoso del “più grande calderone acido sulla Terra”? A Giava Orientale, in Indonesia, si trova il lago craterico Kawah Ijen, il lago acido più grande del mondo, uno spettacolo agghiacciante perfetto per Halloween. L’immagine in alto è stata catturata dalla missione Copernicus Sentinel-2 che fornisce immagini ottiche della superficie terrestre.

Il lago ha un’alta concentrazione di acido solforico e cloridrico, nonché di minerali disciolti. Sebbene ciò renda il lago non balneabile, lo rende però incredibilmente facile da individuare dallo Spazio. L’acqua nel lago craterico Kawah Ijen ha valori di pH fino a 0,5, simile al valore dell’acido della batteria dell’auto.

L’immagine è stata elaborata includendo una banda specifica di Sentinel-2 che viene spesso utilizzata per l’osservazione del colore delle acque costiere e dell’oceano. Utilizzando questa combinazione di bande, il lago Kawah Ijen mostra una riflettanza maggiore rispetto all’ambiente circostante, con le acque del lago che appaiono blu elettrico.

L’acidità innaturalmente elevata del lago non è la sua unica caratteristica spaventosa. Emette anche gas solforosi caldi e infiammabili che si incendiano quando entrano nell’atmosfera ricca di ossigeno della Terra. Questi poi bruciano con una inquietante fiamma blu, creando un incantevole spettacolo notturno.