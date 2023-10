La Banca di Malta emette tre preziosissime monete in oro e argento per celebrare Niccolò Copernico

MeteoWeb

In occasione del 550° anniversario della nascita del famoso astronomo polacco Niccolò Copernico, la Banca Centrale di Malta emette tre preziosissime monete da collezione in collaborazione con la Zecca tedesca. Niccolò Copernico (1473-1543) è famoso per aver sviluppato la teoria eliocentrica dell’universo, secondo la quale la Terra e gli altri pianeti ruotano attorno al Sole e non il contrario, come si credeva all’epoca. La sua teoria fu pubblicata, poco dopo la sua morte, nell’opera intitolata “De revolutionibus orbium coelestium” (Sulle rivoluzioni delle sfere celesti).

Le tre monete, una d’oro e due di argento, sono disegnate da Natalia Danysz: quella d’oro, la più preziosa, è realizzata in appena 200 pezzi numerati e confezionati in una scatola di legno. Il prezzo d’acquisto è di 2.400,00 euro a moneta. Nel dritto della moneta si può osservare uno studioso che guarda il Sole, nobilitato con oro rosa. Sul rovescio è raffigurata una rappresentazione stilizzata del Sistema Solare conosciuto ai tempi di Copernico, lo stemma della Banca Centrale di Malta e il marchio di zecca della Germania Mint.

Tra le due monete d’Argento, la più preziosa è emessa in una tiratura di 1.473 monete al prezzo di 300,00 euro ciascuna. Le monete sono presentate in un display in vetro acrilico e un Certificato di Autenticità. Il dritto della moneta con l’immagine di Copernico è nobilitato da un sole ambrato. Il rovescio riporta una rappresentazione stilizzata del Sistema Solare conosciuto ai tempi di Copernico.

La seconda moneta d’Argento è emessa in una tiratura di 15.000 monete con certificato e blister al prezzo di 70,00 euro a ciascuna. Il dritto della moneta raffigura la figura dell’illustre scienziato che guarda verso il Sole. Sul rovescio è raffigurato l’intero sistema solare come era conosciuto nel XVI secolo, lo stemma della Banca Centrale di Malta e il marchio di zecca della Germania Mint.