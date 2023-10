La Germania riattiva le centrali a carbone “altrimenti rimaniamo al buio”

MeteoWeb

La Germania ripristinerà diverse centrali a carbone messe fuori servizio quest’inverno per garantire che la più grande economia europea possa mantenere le luci accese quando la domanda raggiunge il picco. Mercoledì, infatti, il governo ha approvato un ordine che consente la rinnovata attivazione delle unità appartenenti a RWE AG e LEAG, secondo un comunicato del ministero dell’Economia. La mossa dovrebbe aiutare a risparmiare gas e prevenire carenze di approvvigionamento nella prossima stagione di riscaldamento, ha affermato.

La crisi energetica dello scorso anno ha costretto il Paese a ricorrere maggiormente alla combustione del carbone per produrre elettricità, dopo che la Russia ha ridotto le forniture di gasdotto al Paese. L’eliminazione graduale degli ultimi reattori nucleari rimasti in Germania, prevista per la primavera, è destinata a limitare ulteriormente la fornitura di energia elettrica quest’inverno, lasciandola in una situazione potenzialmente difficile senza ulteriore sostegno.

La riattivazione delle centrali a carbone rischia di aumentare le emissioni di anidride carbonica in un momento in cui il Paese fatica ad avvicinarsi ai suoi obiettivi climatici. Il governo sta costruendo ulteriori infrastrutture per il gas naturale liquefatto per colmare il divario energetico e prevede di costruire nuovi impianti alimentati a gas che potranno successivamente essere convertiti in idrogeno.

La decisione per quest’inverno riguarda due blocchi dell’impianto di Niederaußem di RWE – i blocchi E ed F – nonché il blocco C dell’impianto di Neurath. Nell’est del paese, LEAG dovrebbe rimettere in funzione i blocchi E ed F del suo impianto di lignite a Jaenschwalde. Le strutture erano operative lo scorso inverno, messe in stand-by a luglio e ora possono essere completamente riattivate fino a marzo 2024 al massimo. Separatamente, si attende ancora la decisione di prolungare l’attività delle due unità di lignite della RWE, Neurath D ed E, fino alla primavera del 2025.