Maltempo, il Lago di Como è esondato: allagata piazza Cavour | FOTO

Il lago di Como è esondato in piazza Cavour. Nella notte il livello è cresciuto rapidamente, raggiungendo e superando in breve tempo la soglia di esondazione. I volontari sono al lavoro per ripulire il lungolago ed è stata anche utilizzata l’idrovora della Protezione Civile in piazza Cavour per cercare di controllare il livello dell’acqua. “Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione: non avvicinatevi troppo alle aree allagate e non ostacolate il lavoro dei volontari. Seguite gli eventuali percorsi pedonali obbligati e indossate calzature idonee,” è l’appello della Polizia locale comasca.

Alle 10:30 il livello del lago all’idrometro di Malgrate era a 125,3 centimetri sopra lo zero idrometrico (oltre 5 cm al di sopra della soglia di uscita, fissata a 120 cm. Alle 7 aveva superato i 114 cm). Il livello sta quindi continuando a crescere

