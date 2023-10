Il lanciatore europeo Vega sulla rampa, stanotte il liftoff

MeteoWeb

Il razzo Vega, il più piccolo dei lanciatori spaziali dell’Agenzia Spaziale Europea, è sulla rampa di lancio: il liftoff è in programma alle 03:36 ora italiana dallo spazioporto europeo in Guyana francese. La missione VV23 trasporterà 2 satelliti principali: il thailandese Theos e il taiwanese Formosat-7R/Triton, dedicati rispettivamente all’osservazione della Terra ad altissima risoluzione e a calcolare i venti sugli oceani, informazioni che serviranno per prevedere meglio traiettoria e intensità dei tifoni.

Vega metterà in orbita anche altri 10 satelliti più piccoli. Tra questi il Proba-V Companion, un CubeSat delle dimensioni di una valigetta costruito in Belgio dalla società NewSpace Aerospacelab. Una volta raggiunta la sua orbita a 564 chilometri di altitudine, Proba-V CC monitorerà la vegetazione terrestre raccogliendo immagini ampie 340 km, e collaborerà anche con i due satelliti europei Copernicus Sentinel-2, anch’essi adibiti all’osservazione del suolo e della vegetazione.

Tra gli altri CubeSat anche la missione Pretty, grande come una scatola da scarpe, che, sarà in grado, ad esempio, di ricavare l’altezza del ghiaccio e del mare con una precisione di almeno 50 cm da un’altitudine orbitale di 550 km.