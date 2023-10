Il razzo europeo Vega torna a volare, confermato il lancio tra pochi giorni

MeteoWeb

Il prossimo lancio del vettore europeo Vega è previsto venerdì 6 ottobre 2023 alle 22:36 ora locale (01:36 UTC del 7 ottobre, le 03:36 ora italiana), dallo Spazioporto europeo della Guyana francese. Questa missione di Arianespace, denominata VV23, porterà i satelliti passeggeri in orbita eliosincrona.

VV23 trasporterà due passeggeri ausiliari dell’ESA: il PROBA V-CC dell’ESA, che trasporta una versione ridotta dello strumento di monitoraggio della vegetazione a bordo del satellite PROBA-V per l’osservazione della Terra, e il satellite PRETTY (Passive REflecTomeTry and dosimetry) dell’ESA, utilizzato per misurare l’estensione dei ghiacci, le altezze dei mari e le correnti oceaniche.

Sarà il penultimo volo del lanciatore 100% europeo. La sua dismissione è prevista per il 2024.