Doppio landfall in poche ore: l’uragano Norma investe il Messico, Tammy approda sull’isola caraibica di Barbuda

L’uragano Norma ha toccato terra vicino alla località di Los Cabos, all’estremità meridionale della penisola messicana della Bassa California, sabato pomeriggio ora locale, e poche ore dopo l’uragano Tammy ha effettuato il landfall sull’isola caraibica di Barbuda. Entrambe le tempeste erano in quel momento uragani di 1ª categoria. Il National Hurricane Center degli Stati Uniti ha reso noto che Norma, in precedenza uragano di 4ª categoria, è approdato in Messico con venti a130 km/h, vicino a El Pozo de Cota, a Ovest-Nord/Ovest di Cabo San Lucas. Si è successivamente indebolito a una tempesta tropicale con venti a 110 km/h mentre attraversava la penisola della Bassa California, avvicinandosi al Mare di Cortez, noto anche come Golfo della California. Il centro di Norma si trovava a circa 70 km a Nord-Nord/Est da Cabo San Lucas sabato sera ora locale, ha riferito il National Hurricane Center. Si muove verso Nord-Nord/Est a 9 km/h, ma si prevede una netta virata verso Est nelle prossime ore.

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha dichiarato che non è stata segnalata alcuna perdita di vite umane a causa della tempesta. “L’uragano Norma ha già superato Los Cabos e a La Paz ci sono solo piogge torrenziali, ma senza perdite di vite umane,” ha sottolineato. Il passaggio lento aveva fatto temere gravi inondazioni. Si era stimato in precedenza che Norma avrebbe scaricato da 15 a 30 cm di pioggia, con un massimo di 45 cm in alcune località della Bassa California meridionale e in gran parte dello Stato di Sinaloa, ma al momento sono stati segnalati pochi danni. Alcuni alberi e pali della luce sono stati abbattuti, ma non ci sono segnalazioni di feriti.

Per quanto riguarda invece Tammy, il National Hurricane Center degli Stati Uniti ha confermato il landfall con venti a 140 km/h. L’uragano si stava muovendo in quel momento in direzione Nord-Nord/Ovest a 17 km/h e alla fine di sabato il centro era localizzato a 25 km a Nord-Nord/Ovest da Barbuda. L’allerta uragano è rimasta in vigore per le isole di Barbuda, Anguilla, St. Martin e St. Barthelmy. L’avvertimento è stato revocato per Antigua. Tammy ha colpito 2 settimane dopo che la tempesta tropicale Phillippe ha raggiunto Antigua e Barbuda scaricando da 15 a 30 cm di pioggia.