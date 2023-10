Lollobrigida: “presto approvazione del divieto del cibo sintetico”

MeteoWeb

Il Ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, ha tracciato un bilancio delle azioni messe in campo nel primo anno del Governo Meloni e ha parlato anche del provvedimento sul cibo sintetico, centrato sull’impegno di sostenere le produzioni e difendere un modello alimentare sano e di qualità. “Abbiamo scelto, con il Ministro della Salute Orazio Schillaci, di essere la prima Nazione al mondo a vietare i prodotti sintetici, seguendo il principio di precauzione, e presto il provvedimento sarà approvato in Parlamento. E lo abbiamo fatto per rispetto della democrazia, per le richieste che abbiamo ricevuto da Regioni, Comuni e dalle 2 milioni di firme raccolte da Coldiretti. Serve garantire la sicurezza alimentare per il mondo e va perseguita con il principio della qualità. Vogliamo contrastare quei modelli produttivi in cui non ci riconosciamo“, ha detto Lollobrigida, all’evento ‘Italia Vincente’ dedicato proprio al primo anno del Governo Meloni.

Oltre allo stop al cibo sintetico, tra i temi trattati anche la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell’Unesco, la valorizzazione delle filiere, il ruolo degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori per l’ambiente. Quella della candidatura della cucina Italiana è una proposta congiunta con il Ministero della Cultura: “l’Italia deve essere valorizzata, non solo per orgoglio, ma per le nostre filiere produttive, così da fare una ulteriore crescita nell’export e creare ricchezza e lavoro”.