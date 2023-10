Londra, incendio nell’aeroporto di Luton: crolla parcheggio | VIDEO

MeteoWeb

L’aeroporto londinese di Luton ha sospeso tutti i voli fino alle 12 di oggi ora locale a causa di un “grave incendio” che ha provocato il crollo parziale di uno dei suoi parcheggi. “La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale rimane la nostra priorità principale: abbiamo quindi preso la decisione di sospendere tutti i voli fino alle 12” (le 13 in Italia), ha spiegato l’aeroporto, situato a circa 400 km a Nord del centro di Londra.

Le fiamme sono divampate intorno alle 21 ora locale in un parcheggio di recente costruzione. Testimoni hanno riferito di esplosioni. I servizi di ambulanza locali hanno comunicato che 5 persone – 5 vigili del fuoco e un impiegato dell’aeroporto – sono state ricoverate in ospedale. Un’altra persona ferita è stata curata sul posto. I vigili del fuoco stanno lavorando sul posto per spegnere l’incendio ed evitare che si estenda ad altri edifici. “La struttura dell’edificio ha subito un crollo significativo,” ha reso noto il Bedfordshire Fire and Rescue Service.